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В Туле на нефтебазе прошли учения спасателей
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле на нефтебазе прошли учения спасателей

По легенде учений произошла разгерметизация и последующее возгорание передвижной емкости с ГСМ.

На тульской нефтебазе прошли пожарно-тактические учения.
На тренировке отрабатывались совместные действия персонала нефтебазы и тульских спасателей при организации работ по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной возникновением пожара на объекте.

По легенде учений произошла разгерметизация и последующее возгорание передвижной емкости с ГСМ.

Сотрудники нефтебазы оперативно сообщили о происшествии в экстренную службу и до прибытия огнеборцев организовали работу по ликвидации последствий ЧС. Прибывшие на подмогу пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

Локализация возгораний, связанных с горением нефтепродуктов, отличается от обычных пожаров. Для тушения объектов такого рода применяются пенные генераторы.

Для устранения разгерметизации спасателям необходимо было охладить емкость и наложить пневмопластырь на поврежденное место. Пожар был оперативно ликвидирован, цистерну «залатали».

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Учения МЧС на нефтебазе, Фото: 1
Учения МЧС на нефтебазе, Фото: 2
Учения МЧС на нефтебазе, Фото: 3
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:53 0
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