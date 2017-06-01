В Туле на нефтебазе прошли учения спасателей

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

По легенде учений произошла разгерметизация и последующее возгорание передвижной емкости с ГСМ.

На тульской нефтебазе прошли пожарно-тактические учения.

На тренировке отрабатывались совместные действия персонала нефтебазы и тульских спасателей при организации работ по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной возникновением пожара на объекте.



По легенде учений произошла разгерметизация и последующее возгорание передвижной емкости с ГСМ.

Сотрудники нефтебазы оперативно сообщили о происшествии в экстренную службу и до прибытия огнеборцев организовали работу по ликвидации последствий ЧС. Прибывшие на подмогу пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

Локализация возгораний, связанных с горением нефтепродуктов, отличается от обычных пожаров. Для тушения объектов такого рода применяются пенные генераторы.

Для устранения разгерметизации спасателям необходимо было охладить емкость и наложить пневмопластырь на поврежденное место. Пожар был оперативно ликвидирован, цистерну «залатали».