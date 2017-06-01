В Туле на нефтебазе прошли учения спасателей
По легенде учений произошла разгерметизация и последующее возгорание передвижной емкости с ГСМ.
На тульской нефтебазе прошли пожарно-тактические учения.
На тренировке отрабатывались совместные действия персонала нефтебазы и тульских спасателей при организации работ по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной возникновением пожара на объекте.
По легенде учений произошла разгерметизация и последующее возгорание передвижной емкости с ГСМ.
Сотрудники нефтебазы оперативно сообщили о происшествии в экстренную службу и до прибытия огнеборцев организовали работу по ликвидации последствий ЧС. Прибывшие на подмогу пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению пожара.
Локализация возгораний, связанных с горением нефтепродуктов, отличается от обычных пожаров. Для тушения объектов такого рода применяются пенные генераторы.
Для устранения разгерметизации спасателям необходимо было охладить емкость и наложить пневмопластырь на поврежденное место. Пожар был оперативно ликвидирован, цистерну «залатали».