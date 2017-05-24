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Где в Туле не будет света 25 мая

Где в Туле не будет света 25 мая

Плановые отключения продлятся с 9 до 16 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат дома, расположенные по следующим адресам:

  • ул. Советская, 23-и, 23,
  • ул. Союзная, 1 (кроме банка),
  • ул. Революции, 2,
  • ул. Металлургов, 62, 60, 46, 48, 46, 50, 60-а, 46-а,
  • 1-й Волоховский пр-д, 12-48 (чётн.), 21-49 (нечётн.),
  • 2-й Волоховский пр-д, 22-38 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
  • ул. 4-я Овражная, 4-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
  • пр-д Глухополянский, 36-а, 48-а, 38-а, 16-а, 24-а, 52-а, 8-24 (чётн.),
  • ул. Н. Глухополянская, 10-а-17-а, 10-17,
  • ул. Лобачевского, 1, 1-б, 3, 3-а, 3-б,
  • ул. Глухополянская, 1-а, 48-а, 52-а,
  • Мясново: ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а, 59, 63,
  • ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
  • 9-й пр-д, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 48-54, 58-82 (чётн),
  • 10-й пр-д, 39,
  • 11-й пр-д, 10-39,
  • 12-й пр-д, 9-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.), 23-40,
  • 13-й пр-д, 23-40
  • ул. Тихмянова, 25-39 (нечётн.).
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:42 0
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