Где в Туле не будет света 25 мая
Плановые отключения продлятся с 9 до 16 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат дома, расположенные по следующим адресам:
- ул. Советская, 23-и, 23,
- ул. Союзная, 1 (кроме банка),
- ул. Революции, 2,
- ул. Металлургов, 62, 60, 46, 48, 46, 50, 60-а, 46-а,
- 1-й Волоховский пр-д, 12-48 (чётн.), 21-49 (нечётн.),
- 2-й Волоховский пр-д, 22-38 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
- ул. 4-я Овражная, 4-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
- пр-д Глухополянский, 36-а, 48-а, 38-а, 16-а, 24-а, 52-а, 8-24 (чётн.),
- ул. Н. Глухополянская, 10-а-17-а, 10-17,
- ул. Лобачевского, 1, 1-б, 3, 3-а, 3-б,
- ул. Глухополянская, 1-а, 48-а, 52-а,
- Мясново: ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а, 59, 63,
- ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
- 9-й пр-д, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.),
- ул. Воздухофлотская, 48-54, 58-82 (чётн),
- 10-й пр-д, 39,
- 11-й пр-д, 10-39,
- 12-й пр-д, 9-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.), 23-40,
- 13-й пр-д, 23-40
- ул. Тихмянова, 25-39 (нечётн.).
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