В «Борином саду» появилось дерево «Слободы»
Около 11-го корпуса ТулГУ журналисты и студенты высадили аллею СМИ.
11 мая возле 11-го корпуса Тульского государственного университета появилась аллея СМИ. Несколько десятков туй теперь будут расти под окнами кафедры журналистики.
Создать аллею решили сотрудники кафедры, а вот посадить деревья пришли журналисты ведущих тульских средств массовой информации и студенты.
Борис Играев
– Обычно журналисты освещают городские посадки деревьев: снимают, пишут, фотографируют. А сегодня мы пригласили их посадить рощу своими руками, — поприветствовал собравшихся заведующий кафедрой журналистики Борис Играев. — Здесь есть журналисты старшего поколения, которые помнят слова Ленина о том, что газета — это не только пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор. Поэтому сегодняшнее мероприятие станет еще и мастер-классом для студентов по организации каких-либо акций. Кроме того, это связь поколений, ведущих СМИ области и студентов кафедры журналистики.
Марина Панова
– У нас не так часто появляется повод собраться вместе. И сегодня у журналистов прекрасный праздник, который организовал Борис Анатольевич Играев. Сеять разумное, доброе, вечное — это чаще про учителей, а не про журналистов. Но хотелось бы, чтобы к работникам СМИ эти слова также относились и в прямом, и в переносном смысле. Пусть эти туи растут и символизируют семью тульских СМИ, — сказала председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова.
В аллее СМИ теперь красуются деревья ведущих тульских изданий.
Сотрудники редакции «Слободы» и журнала «Модный город» посадили в аллее именные туи.
Кстати, название новой аллее выбирали путем голосования прямо во время посадки. Из четырнадцати вариантов, которые предложили студенты кафедры, гости выбрали название «Борин сад».