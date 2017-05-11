В «Борином саду» появилось дерево «Слободы»

– У нас не так часто появляется повод собраться вместе. И сегодня у журналистов прекрасный праздник, который организовал Борис Анатольевич Играев. Сеять разумное, доброе, вечное — это чаще про учителей, а не про журналистов. Но хотелось бы, чтобы к работникам СМИ эти слова также относились и в прямом, и в переносном смысле. Пусть эти туи растут и символизируют семью тульских СМИ, — сказала председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова.