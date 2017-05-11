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Тульский музей победил на фестивале с «Большим макетом Куликовской битвы»
Фото музея Куликово поле.

Тульский музей победил на фестивале с «Большим макетом Куликовской битвы»

Согласно решению 12 членов международного жюри победу завоевал проект «Большой макет Куликовской битвы».

В первых числах мая музей-заповедник Куликово поле получил известие о своей победе на фестивале F@IMP 2.0.

Согласно решению 12 членов международного жюри музей стал победителем F@IMP 2.0 с проектом «Большой макет Куликовской битвы».

Фестиваль F@IMP 2.0 проводит Международный комитет музеев по аудиовизуальным новым технологиям и социальным медиа AVICOM. Он проходит в формате конкурса на лучшие аудиовизульные продукты (аудио и видео материалы, а также фильмы) и инновационные мультимедиа разработки (интернет-сайты, интерактивные программы, мобильные приложения и выставочные инсталляции), созданные или инициированные музеями или иными учреждениями в сфере культуры.

Для номинации «Наиболее креативные выставочные инсталляции» сотрудниками музея был создан фильм о центральном экспонате новой экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» – большом макете Куликовской битвы. 

Церемония награждения победителей состоится 14 июня в рамках Двадцатого кинофестиваля Musaionfilmfestival, который пройдет в Музее Яна Амоса Коменского (Угерски-Брод, Чехия). 

А увидеть хронику событий двух дней 7 и 8 сентября 1380 года, которую в ярких проекциях представляет макет-победитель, можно на Куликовом поле.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:26 +4
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