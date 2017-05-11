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Директор школы в Тульской области получала зарплату за электрика

Директор школы в Тульской области получала зарплату за электрика

67-летней женщине вменяют хищение денег с использованием служебного положения.

Прокуратура Суворовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора Ханинской средней общеобразовательной школы 67-летней Лидии Бобковой. Пенсионерке вменяется хищение денег с использованием служебного положения.

С 1 июня 2013 по 31 декабря 2015 года Бобкова, являясь директором школы, под предлогом оплаты работы техника-электрика сказала главному бухгалтеру ежемесячно указывать в документах, что электрик лично получил зарплату, и сразу же отдавать начисленные деньги ей.

Таким образом Бобкова присвоила 93 486 рублей 20 копеек. Ущерб бюджету женщина возместила.

Уголовное дело направлено в Суворовский районный суд для рассмотрения по существу.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:37 0
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