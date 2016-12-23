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В 2017 году в Тульской области появится кинокомиссия

В 2017 году в Тульской области появится кинокомиссия

Целью организации станет продвижение региона как места для съемок фильмов, телесериалов и рекламных роликов.

23 декабря под руководством первого заместителя губернатора Тульской области — председателя правительства региона Юрия Андрианова состоялось заседание регионального правительства.

На нем обсудили итоги проведения мероприятий, посвящённых Году российского кино, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила о главных событиях этого года. В регионе при поддержке министерства культуры Российской федерации проведены два крупных кинофестиваля.

На открытом российском фестивале комедий «Улыбнись, Россия!» продемонстрировано около 30 картин. В этом году фестиваль посетило около 25 тысяч зрителей.

Международный Фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова был посвящен 75-летию обороны Тулы и битвы за Москву. Организовано 25 кинопоказов, охвачено около 2 500 человек.

Министр также рассказала об акции «Ночь кино». В 22 муниципальных образованиях Тульской области состоялись кинопоказы отечественных кинофильмов, отобранных путем голосования на сайте «Фонда кино».

Рыбкина подчеркнула, что Тульская область имеет свои наработки по реализации программы в сфере кино. Происходит активный обмен опытом с соседними регионами.

Относительно плана работы на 2017 год Татьяна Рыбкина сообщила о создании кинокомиссии в  регионе.

—Это организация, которая предоставляет весь комплекс услуг для съемочных групп и продюсерских компаний, и способствует развитию местных организаций, занятых в кинопроизводственных сферах. Целью такой комиссии является продвижение Тульского региона, как интересного и экономически выгодного места для съемок фильмов, телесериалов и рекламных роликов. Благодаря деятельности кинокомиссии в регионе будут созданы дополнительные рабочие места, развита инфраструктура, что улучшит финансово-экономические благосостояние региона, а также поспособствует повышению уровня туристического интереса к нашему региону, — рассказала министр.

Еще один перспективный проект предполагает проведение межрегионального фестиваля «Гранд Кино», целью которого является приобщение населения Тульской области к киновидеотворчеству, выявление и поддержка талантливых и перспективных авторов видеоконтента.

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 21:30 +2
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