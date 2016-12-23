В Туле подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление
Награждение победителей состоится 26 декабря на оперативном совещании в администрации города.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в номинации «Лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и/или прилегающих к ним территорий» призерами стали:
- 1 место — АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова»;
- 2 место — муниципальное казенное предприятие «Тулагорсвет»;
- 3 место — ФГУП «Тульское протезно-ортопедическое предприятие».
В номинации «Лучшее новогоднее оформление территориального округа города Тулы» призовые места распределились следующим образом:
- 1 место — Зареченский округ,
- 2 место — Пролетарский округ,
- 3 место — Центральный округ.
Благодарственным письмом администрации Тулы «За большой вклад в новогоднее оформление города» решено наградить коллектив муниципального казенного предприятия «Тулагорсвет».
Финалисты получат денежные премии, а также Благодарственные письма администрации.