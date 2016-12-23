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В Туле подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление
Фото пресс-службы администрации Тулы

В Туле подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление

Награждение победителей состоится 26 декабря на оперативном совещании в администрации города.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в номинации «Лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и/или прилегающих к ним территорий» призерами стали:

  • 1 место — АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова»;

  • 2 место — муниципальное казенное предприятие «Тулагорсвет»;

  • 3 место — ФГУП «Тульское протезно-ортопедическое предприятие».

В номинации «Лучшее новогоднее оформление территориального округа города Тулы» призовые места распределились следующим образом:

  • 1 место — Зареченский округ,
  • 2 место — Пролетарский округ,
  • 3 место — Центральный округ.

Благодарственным письмом администрации  Тулы «За большой вклад в новогоднее оформление города» решено наградить коллектив муниципального казенного предприятия «Тулагорсвет».

Финалисты получат денежные премии, а также Благодарственные письма администрации.

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 20:12 +2
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