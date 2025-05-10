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В Туле стартовало открытое первенство региона по регби-7 среди любительских команд

В Туле стартовало открытое первенство региона по регби-7 среди любительских команд

10 мая в Центре игровых видов спорта проходит I тур открытого первенства Тульской области по регби-7 среди любительских команд.

На поле с овальным мячом выйдут 6 команд, они представят Москву, Тулу, Московскую и Калужскую области.

За Тульский регион выступят чемпионы прошлого сезона – РК «Арсенал».

Регбисты сыграют групповой этап, матчи плей-офф и финал.

Победитель I тура открытого первенства Тульской области по регби-7 среди любительских команд определится уже сегодня.

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Регби-7 — контактный командный вид спорта, один из видов регби-футбола. Матч по регби-7 представляет собой соревнование двух команд в каждой из которых по семь игроков.

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