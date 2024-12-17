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«Такое шефство сегодня просто необходимо!»: Галина Фомина посетила детский дом в ЛНР
Фото предоставлены Общественной палатой Тульской области.

«Такое шефство сегодня просто необходимо!»: Галина Фомина посетила детский дом в ЛНР

Зам. председателя Общественной палаты региона и руководитель Комитета семей воинов Отечества доставила воспитанникам новогодние подарки.

В нашем регионе уже почти два года под эгидой Общественной палаты Тульской области работает Комитет семей воинов Отечества, который возглавляет Галина Фомина. Комитет оказывает юридическую, социально-психологическую, реабилитационную и духовную помощь всем нуждающимся, поддерживает благотворительную деятельность и добровольчество, проводит различные патриотические мероприятия.

Шефство над Лутугинским детским домом в Луганской Народной Республике — одно из направлений деятельности комитета. Накануне активисты во главе с Галиной Григорьевной вернулись из благотворительной поездки в ЛНР. Вернулись растроганные и с новыми идеями.

Добрая поездка

— У нас очень много друзей в разных субъектах страны. И одни из них — маленькие, это дети Лутугинского детдома, — рассказала Галина Фомина. — Наша дружба началась в День защиты детей, 1 июня, когда мы просто послали туда тульские пряники и детские игрушки. В сентябре мы впервые всей своей дружной командой посетили этот детский дом, познакомились с руководством, ребятами, узнали их проблемы и желания.

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Эта поездка стала второй по счету, и в первую очередь, она была предновогодней: мы везли ребятам сладкие подарки, мягкие игрушки и наши фирменные тульские презенты — к Новому году.

Помимо того, мы узнали, что в этом детском доме нет предметных кабинетов, ребята просто занимаются в обычных классах. И решили привезти им наглядные пособия для кабинетов химии и физики.

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В этот раз ребят посетили не только туляки. Так сложилось, что лидер российского Комитета семей воинов Отечества, наш идейный вдохновитель Юлия Александровна Белехова была там с делегацией из Москвы. Также приехали и наши коллеги из Кабардино-Балкарии. Гостей было много, подарков — еще больше, детвора была очень довольна.

Галина Григорьевна рассказала, что туляков ребята узнают и радуются: «Любимые пряники!»

— В детдоме 200 человек, они устроили нам концерт, выступали перед нами. Вы знаете, это так трогательно!

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В нашем Комитете есть патриотические площадки — это наши образовательные организации. Мы возим в ЛНР детские подарки именно от этих школ. Это центры образования № 25, 52, 27, 48, Страховская школа Заокского района. Ребята передают в детский дом письма, рисунки. Дети видят, что им пишут сверстники, это трогает их до слез.

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А воспитанники Болоховского механического колледжа Тульской области своими руками сделали для Лутугинского детдома красочную ёлку. Это тоже сироты, но уже повзрослевшие ребята, которые получают первую профессию и вспоминают детские годы. Они украсили ёлку шариками со своими портретами и трогательными новогодними поздравлениями.

А может, в гости?

По словам Галины Григорьевны Фоминой, сейчас в Комитете прорабатывают идею пригласить ребят из Лутугинского детдома в Тулу.

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— Дети мечтают об экскурсиях, о поездках по нашей большой любимой стране. И конечно, хотят больше узнать о Туле, ведь Тула — город-герой. Когда мы с ними общались, они спрашивали, можно ли приехать в Тулу на каникулы. И разве им откажешь?.. Поэтому эту идею мы сейчас будем изучать. К нам каждую зиму приезжают дети из Горловки Донецкой Народной Республики. Думаю, найдем возможность пригласить в гости и детей из ЛНР.

Ведь Тула — это гостеприимный, добрый регион! Надеюсь, наша дружба с детдомовцами будет крепнуть.

Сегодня многих ребят из Лутугинского детского дома усыновляют. Живой пример — наш лидер Юлия Александровна Белехова, мама шестерых детей, усыновила троих ребятишек из этого детдома. И таких примеров много.

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«Наши двери открыты»

Комитет семей воинов Отечества создан по поручению Президента РФ Владимира Путина. Он принял такое решение после встречи с матерями участников СВО. Главное направление работы комитета — взаимодействие с Министерством обороны РФ.

— К нам обращаются семьи участников СВО: матери, отцы, жены, близкие, — рассказала Галина Фомина. — По всем их вопросам мы оперативно взаимодействуем непосредственно с воинскими частями, где служат наши бойцы. И всю их боль мы пропускаем через свои души, к каждой семье здесь относятся с пониманием, с заинтересованностью.

Мы работаем на площадке Общественной палаты, у нас нет отдельных часов приёма. Наши двери всегда открыты для помощи.

Комитет семей воинов Отечества работает при ОП ТО по адресу: Тула, пр. Ленина, 49, 2-й этаж. Тел.: +7 901 198-81-71, +7 901 198-81-70, +7 (4872) 24-51-29.

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