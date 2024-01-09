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Тульские шахматисты заняли призовые места во всероссийском шахматном турнире
Фото: Федерация шахмат России.

Тульские шахматисты заняли призовые места во всероссийском шахматном турнире

Дисциплина, в которой соревновались участники – решение шахматных композиций.

В рамках Всероссийского фестиваля по шахматам «IX Мемориал А. С. Суэтина» тульские спортсмены заняли несколько призовых мест. 

Так, на втором месте финишировал международный мастер Данила Моисеев (112 очка). Первое место среди женщин и третье в общем зачете заняла Дарья Ефимова (110 очков). На третьем месте среди женщин оказалась мастер спорта России Лилия Косолапова (92,5 очков). 

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Все участники получили в подарок пряники «Старая Тула» и значки с изображением тульского гроссмейстера Алексея Суэтина.

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сегодня, в 12:30 +3
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