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16-летняя Мария Панюкова из Новомосковска поборется за победу в шоу «Голос. Уже не дети»
Фото пресс-службы Первого канала

16-летняя Мария Панюкова из Новомосковска поборется за победу в шоу «Голос. Уже не дети»

Смотрите прямой эфир сегодня, 20 октября, в 21.45 на Первом канале.

Уже сегодня в прямом эфире Первого канала пройдет финал шоу «Голос. Уже не дети», в ходе которого телезрители выберут победителя всего сезона.

В финал вышли восемь участников — по два от каждого наставника.

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Команда Димы Билана представляет двух финалисток: нашу землячку Марию Панюкову и 17-летнюю Ренату Таирову из Астрахани.

Финалисты команды Егора Крида: 19-летняя Вероника Сыромля из Севастополя и 22-летняя Рагда Ханиева из Москвы.

Финалисты команды Пелагеи: 22-летний Давид Саникидзе из Междуреченска и 17-летний Иван Кургалин из Новгорода.

Финалисты команды Полины Гагариной: 17-летняя Мария Мирова из Мелеуза и 14-летняя Олеся Казаченко из Ногинска.

Ведущая шоу — Яна Чурикова.

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Напомним, что в 2016 году Маша Панюкова уже участвовала в шоу «Голос. Дети», и тогда она тоже была в команде Димы Билана. Большое интервью можно почитать тут.

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Автор:
сегодня, в 09:51 +1
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Мария ПанюковаДима Билан
Место
НовомосковскТульская область

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