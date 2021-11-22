В Советском районе отключат холодную воду

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

Во вторник, 23 ноября, с 9.30 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Мосина, д. 2-а, 2-б, 2-в/1, 2/4, 6/1, 6-а/1, 6-а, 6, 6/8, 8/10, 8/2, 10, 29, 29-б, 7,

ул. Коминтерна, д. 24,

ул. Фрунзе, д. 1-а, 2-б.

Это связано с ремонтно-восстановительными работами. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.