новости
новости
Регистрация
В Советском районе отключат холодную воду

В Советском районе отключат холодную воду

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

Во вторник, 23 ноября, с 9.30 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Мосина, д. 2-а, 2-б, 2-в/1, 2/4, 6/1, 6-а/1, 6-а, 6, 6/8, 8/10, 8/2, 10, 29, 29-б, 7,
  • ул. Коминтерна, д. 24,
  • ул. Фрунзе, д. 1-а, 2-б.

Это связано с ремонтно-восстановительными работами. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 07:41 0
Другие статьи по темам
Событие
отключение холодной водыотключение водоснабженияремонтно-восстановительные работыТулагорводоканал
Место
ТулаСоветский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские рукопашники взяли медали на первенстве ЦФО
Тульские рукопашники взяли медали на первенстве ЦФО
Погода в Туле 23 ноября: мороз и гололедица
Погода в Туле 23 ноября: мороз и гололедица
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.