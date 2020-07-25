8 августа в Туле отметят День физкультурника и Всероссийский олимпийский день

В субботу, 8 августа, на Центральном стадионе «Арсенал» запланирована насыщенная программа спортивных мероприятий. На территории стадиона будут проводиться соревнования по беговелам, стритболу «Оранжевый мяч», велоспорту, тяжелой атлетике, мини-футболу, шахматам, настольному теннису, стрельбе из лука, фехтованию, греко-римской борьбе, самбо, скиппингу и скандинавской ходьбе.

Участников соревнований ждет силовой экстрим «Сила молодецкая», мероприятия в рамках тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» — «Первый шаг в «ГТО» и спорт-квест.

Кроме того, в программе соревнований — награждение выдающихся спортсменов и тренеров нашего города, показательные выступления спортсменов спортивных школ, конкурсы и подарки.