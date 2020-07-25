8 августа в Туле отметят День физкультурника и Всероссийский олимпийский день
Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.
В субботу, 8 августа, на Центральном стадионе «Арсенал» запланирована насыщенная программа спортивных мероприятий. На территории стадиона будут проводиться соревнования по беговелам, стритболу «Оранжевый мяч», велоспорту, тяжелой атлетике, мини-футболу, шахматам, настольному теннису, стрельбе из лука, фехтованию, греко-римской борьбе, самбо, скиппингу и скандинавской ходьбе.
Участников соревнований ждет силовой экстрим «Сила молодецкая», мероприятия в рамках тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» — «Первый шаг в «ГТО» и спорт-квест.
Кроме того, в программе соревнований — награждение выдающихся спортсменов и тренеров нашего города, показательные выступления спортсменов спортивных школ, конкурсы и подарки.
«Все мероприятия будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 30.06.2020 г. № 16 и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции от 04.06.2020 года № 0192−20», — сообщает пресс-служба городской администрации.
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