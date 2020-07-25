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На ул. Кутузова в Туле Škoda сбила пешехода

На ул. Кутузова в Туле Škoda сбила пешехода

Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Вечером 25 июля напротив дома № 20 по ул. Кутузова в Туле легковой автомобиль Škoda сбил мужчину. По словам водителя, пешеходу на вид около 25 лет и на момент госпитализации он находился в сознании.
 
По предварительной информации, пострадавший пытался перебежать дорогу в не предназначенном для этого месте. Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 
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На ул. Кутузова в Туле Škoda сбила пешехода, Фото: 1
На ул. Кутузова в Туле Škoda сбила пешехода, Фото: 2
На ул. Кутузова в Туле Škoda сбила пешехода, Фото: 3
На ул. Кутузова в Туле Škoda сбила пешехода, Фото: 4
На ул. Кутузова в Туле Škoda сбила пешехода, Фото: 5
На ул. Кутузова в Туле Škoda сбила пешехода, Фото: 6
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