В Тульской области присяжные признали виновными четверых и оправдали двоих подсудимых

В прошлом году с участием присяжных заседателей было рассмотрено пять уголовных дел.

В 2019 году районными судами вынесены обвинительные приговоры по 4 уголовным делам, рассмотренным с участием коллегии присяжных заседателей.

Уголовные дела были возбуждены по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование» и «Незаконное хранение оружия».

Подсудимые получили от 5 до 13 лет лишения свободы. По одному делу, возбужденному в отношении двух лиц по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», присяжные вынесли оправдательный вердикт. Приговор не вступил в силу и обжалуется стороной обвинения в апелляционном порядке.

В 2018 году в Тульской области присяжные вынесли два оправдательных вердикта. Соответствующие приговоры были отменены по представлению стороны обвинения, уголовные дела – пересмотрены, а их фигуранты – приговорены к различным срокам заключения.