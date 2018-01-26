В Туле загорелось здание областного роддома
Пожар тушили 40 человек.
26 января в 14.30 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании в здании Тульского областного перинатального центра.
На место происшествия немедленно выехали пожарные расчеты. Прибыв на место, пожарные выяснили, что в подвале здания загорелся мусор.
С огнем удалось справиться уже через 11 минут. Пострадавших нет. Сейчас Центр работает в штатном режиме.
Пожар тушили 40 человек.
Причина происшествия устанавливается.
Другие статьи по темам
Событие