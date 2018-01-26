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В Туле загорелось здание областного роддома

В Туле загорелось здание областного роддома

Пожар тушили 40 человек.

26 января в 14.30 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании в здании Тульского областного перинатального центра.

На место происшествия немедленно выехали пожарные расчеты. Прибыв на место, пожарные выяснили, что в подвале здания загорелся мусор.

С огнем удалось справиться уже через 11 минут. Пострадавших нет. Сейчас Центр работает в штатном режиме.

Пожар тушили 40 человек. 

Причина происшествия устанавливается.

 

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 15:36 +6
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Областной перинатальный центрТула

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