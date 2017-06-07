Житель Тулы подозревается в нападении на полицейского

Нетрезвый молодой человек ударил стража порядка, который собирался составить на него протокол.

Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего туляка. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении должностных обязанностей.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, 14 апреля подозреваемый, находясь в одном из тульских клубов, повёл себя чересчур активно – сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию.

Приехавшие на место правоохранители попытались успокоить подвыпившего нарушителя спокойствия и составить административный протокол. В ответ мужчина накинулся на одного из полицейских с кулаками.

Сейчас следователи проводят необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.