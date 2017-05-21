Кирьяков: «Сегодня фортуна нас отблагодарила»

Фото пресс-службы "Арсенала".

После матча «Арсенал» — «Спартак» (3:0) главный тренер оружейников Сергей Кирьяков ответил на вопросы журналистов.

- Отнеситесь с пониманием. Сегодня будет краткий анализ. Все эмоции остались на поле.

— Как вы можете оценить сезон для себя лично?

- Если оценивать весь сезон, то это был вызов лично для меня. Непросто было. Я понимал, что для меня шанс. Рискнул, не потерял имя. Было тяжело, были проблемы, но сплочённость команды, руководства, тренерского штаба дало результат. Нам должно было повезти. Сегодня фортуна нас отблагодарила.



— Что сделали для того, чтобы у игроков загорелись глаза после невнятной игры с «Амкаром»?

- Игроки сами в своём кругу смогли достучаться друг до друга. На установке говорили, что «Спартак» можно обыграть только по самоотдаче. Мы должны были выкладываться на 200 процентов, если не больше.



— Как отслеживали параллельные встречи тура?

- За параллельными играми я не следил и просил мне не говорить счета. Только в последние 5 минут игры узнал результаты.

Тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференцию не пришел. Портал «Чемпионат» пишет, ссылаясь на слова пресс-аташе москвичей:

«Каррера не пришёл на пресс-конференцию, потому что не смог добраться до зала. Мы хотели пройти через поле — там люди, обойти стадион — там тоже люди».