Николай Воробьев назначен сенатором Совета Федерации от Тульской области

Этот пост он будет занимать ближайшие 5 лет.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от регионального правительства Николая Воробьева. Об этом сообщается в Телеграм-канале главы региона.

Отмечается, что полномочия Воробьева в качестве сенатора продлятся в течение 5 лет.

«Убежден, что высокий профессионализм и работоспособность, глубокое понимание общественно-политических процессов, происходящих в стране и в нашем регионе, помогут Николаю Юрьевичу эффективно выполнять обязанности по представлению интересов туляков в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», — прокомментировал решение Миляев.

Напомним, Дмитрия Савельева, занимавшего с 2016 года должность сенатора от Тульской области, 2 августа задержали в связи с подозрением в причастности к организации убийства. Он Совет Федерации дал согласие генпрокуратуре РФ на лишение неприкосновенности сенатора дал. Решение было принято в закрытой части заседания. Прямо после заседания сенатора задержали.