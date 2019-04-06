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В Новомосковске двое ранее судимых мужчин избили студента

В Новомосковске двое ранее судимых мужчин избили студента

В настоящее время в полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабёж».

В дежурную часть отдела МВД по городу Новомосковску с заявлением обратился 19-летний местный житель. Он сообщил, что днём в лесополосе около микрорайона Залесный два неизвестных молодых человека избили его и отобрали мобильный телефон. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Стражи порядка при проведении мероприятий установили личности нападавших. Ими оказались два нигде не работающих и ранее судимых за кражи местных жителя 1994 и 1998 г.р. Спустя некоторое время они были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабёж». От задержанных получены признательные показания. Похищенный телефон обнаружен и изъят.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:14 +1
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