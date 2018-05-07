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Какие улицы Тулы останутся без света 8 мая

Какие улицы Тулы останутся без света 8 мая

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов обесточены будут следующие дома:

  • ул. Советская, 11,
  • пер. Городской, 15, 15-а, 15-б, 17, 17-а,
  • ул. Васина, 34-а,
  • Павшинский мост, 2,
  • п. Бытовки,
  • Одоевское ш., 98, 102, 100,
  • ул. Тихмянова, 40, 40-а, 38,
  • ул. Гоголевская, 55, 78, 61-а, 25-а, 70, 76-а, 64-в, 68-а, 68-б, 68-в,
  • ул. Бундурина, 13-25 (нечётн.), 18-32 (чётн.),
  • ул. Свободы, 14, 31,
  • ул. М. Расковой, 22,
  • ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.),
  • пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.),
  • ул. Нестерова, 13-27 (нечётн.), 14-24 (чётн.),
  • ул. Осипенко, 1-10, 15,
  • Мясново: ул. Санаторная, 56,
  • ул. Тихмянова, 40-а, 38, 40, 39, 23, 43, 45, 47,
  • Одоевское шоссе, 70-104 (чётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.), 58-82 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 42-б, 42-в,
  • 11-й пр-д, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а,
  • 12-й пр-д, 23-57 (нечётн.), 24-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а,
  • 13-й пр-д, 42-51,
  • п. Косая Гора: пер. Дачный, 1-12,
  • Орловское шоссе, 87-а-99-а, 101-а, 111, 117,
  • ул. Судейского, 21-29 (нечётн.), 32-б-38 (чётн.),
  • 1-й пр-д, 8-13,
  • 8-й пр-д, 1,
  • 9-й пр-д, 1-19,
  • 1-й пр-д, 1-8, 47-53 (нечётн.),
  • 8-й пр-д, 2-32 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 21,
  • 10-й пр-д, 21,
  • ул. Сундукова, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Судейского, 40-48 (чётн.), 33,
  • п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
  • 1-й-4-й Горельские пр-ды,
  • ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
  • 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 1-10,
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
  • п. Старо-Овсянниково, 2-а-72 (чётн.), 3-б-37 (нечётн.),
  • п. Октябрьский, 176, 176-а, 178, 178-а, 179-а,
  • Скуратово, п. Н. Скуратово, 47-в-84,
  • п. Восточный, 3а, 70-86.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:47 0
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