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«Заточка», «Хлеб» и «Три дня дождя»: фоторепортаж с первого дня «Дикой Мяты»

«Заточка», «Хлеб» и «Три дня дождя»: фоторепортаж с первого дня «Дикой Мяты»

Свершилось! Она наконец-то началась и там уже нереально круто!

С 13 по 15 июня, в деревне Бунырево Алексинского района, проходит международный фестиваль «Дикая Мята» — крупнейший независимый мультиформатный опен-эйр в России. 

В числе артистов, выступивших в первый день фестиваля стала тульская киберфолк группа Runa Project. После выступления музыканты поделились впечатлениями.

— Несмотря на то, что фестиваль проходит в моем регионе, побывал на нем впервые. Поразили масштабы фестиваля, количество гостей, сцен, музыкантов и прочих развлечений. Выступать на нашей сцене было очень уютно. На улице шел дождь, а мы собрались в теплом помещении, с хорошей музыкой и большой компанией, — рассказал барабанщик Николай Селезнев. 

— Так же как и Коля, на фестивале «Дикая Мята» я впервые, но впечатления исключительно положительные. Приятная дружеская атмосфера, большое количество сцен держит в позитивном тонусе, артисты и жанры музыки на любой вкус. Был приятно удивлен, что на нашу группу собралось столько людей, знакомых с нашим творчеством, зал был битком. Круто играть, когда от слушателей идет такой мощный фидбэк. Я ушел со сцены насквозь мокрый и счастливый. К сожалению из-за того, что мы не смогли быть все дни на Мяте, многих артистов я не услышал в живую. Например, очень хотелось попасть на группу «Кирпичи». «Дикая Мята» это один из самых ярких моментов этого года, — добавил гитарист и музыкальный продюсер группы Алексей Усольцев.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж первого дня «Дикой Мяты». Именно такой ее увидели многочисленные гости и наш замечательный фотограф Алексей Пирязев.

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