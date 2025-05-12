Где в Туле отключат свет 13 мая

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Вяземская, 8, 10,

ул. Замочная, 1,

ул. Сызранская, 11,

ул. Перекопская, 5-а, 7, 7-а, 8, 9, 10,

ул. Некрасова, 56, 58, 60,

ул. Демьянова, 24, 35, 43-а, 45-а, 43-б, 45-б, 37, 39, 41-а,

Мясново: ул. Воздухофлотская, 48-54 (чётн.), 34, 56,

ул. Кабакова 40-78 (чётн.), 21-41 (нечётн.), 53а,

ул. Полюсная 9, 11, 13,

6-й пр-д, 21-41 (нечётн.), 28-46 (чётн.), 21а, 23а, 26б, 28б, 39а, 42а,

7-й пр-д, 17-39 (нечётн.), 20-54 (чётн.), 23а, 35а,

8-й пр-д, 22-54 (чётн.), 21-53 (нечётн.), 38а, 53а, 54а,

9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12а, 22а, 36а, 38а,

10-й пр-д, 9-39 (нечётн.), 10-42 (чётн.), 15а, 24а, 28а, 39а,

11-й пр-д, 11-39 (нечётн.), 10-38 (чётн.), 12а, 13а, 17а, 30а, 32а, 33б, 35а,

12-й пр-д: 9-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.),

пос. Михалково: ул. Косогорская,

ул. Воронежская,

ул. Российская,

ул. Тверская,

ул. Михалковская,

ул. Волжская,

ул. Самарская,

ул. Невская,

ул. Окская,

ул. Балтийская,

ул. Донская,

ул. Смоленская,

ул. Саратовская,

1-й Михалковский пр-д,

2-й Михалковский пр-д,

3-й Михалковский пр-д,

4-й Михалковский пр-д,

5-й Михалковский пр-д,

пер. Колхозный.