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Где в Туле отключат свет 13 мая

Где в Туле отключат свет 13 мая

«Тулгорэлектросети» сообщают о предстоящих отключениях.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Вяземская, 8, 10,
  • ул. Замочная, 1,
  • ул. Сызранская, 11,
  • ул. Перекопская, 5-а, 7, 7-а, 8, 9, 10,
  • ул. Некрасова, 56, 58, 60,
  • ул. Демьянова, 24, 35, 43-а, 45-а, 43-б, 45-б, 37, 39, 41-а,
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 48-54 (чётн.), 34, 56,
  • ул. Кабакова 40-78 (чётн.), 21-41 (нечётн.), 53а,
  • ул. Полюсная 9, 11, 13,
  • 6-й пр-д, 21-41 (нечётн.), 28-46 (чётн.), 21а, 23а, 26б, 28б, 39а, 42а,
  • 7-й пр-д, 17-39 (нечётн.), 20-54 (чётн.), 23а, 35а,
  • 8-й пр-д, 22-54 (чётн.), 21-53 (нечётн.), 38а, 53а, 54а,
  • 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12а, 22а, 36а, 38а,
  • 10-й пр-д, 9-39 (нечётн.), 10-42 (чётн.), 15а, 24а, 28а, 39а,
  • 11-й пр-д, 11-39 (нечётн.), 10-38 (чётн.), 12а, 13а, 17а, 30а, 32а, 33б, 35а,
  • 12-й пр-д: 9-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.),
  • пос. Михалково: ул. Косогорская,
  • ул. Воронежская,
  • ул. Российская,
  • ул. Тверская,
  • ул. Михалковская,
  • ул. Волжская,
  • ул. Самарская,
  • ул. Невская,
  • ул. Окская,
  • ул. Балтийская,
  • ул. Донская,
  • ул. Смоленская,
  • ул. Саратовская,
  • 1-й Михалковский пр-д,
  • 2-й Михалковский пр-д,
  • 3-й Михалковский пр-д,
  • 4-й Михалковский пр-д,
  • 5-й Михалковский пр-д,
  • пер. Колхозный.

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