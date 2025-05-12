Где в Туле отключат свет 13 мая

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Вяземская, 8, 10,
- ул. Замочная, 1,
- ул. Сызранская, 11,
- ул. Перекопская, 5-а, 7, 7-а, 8, 9, 10,
- ул. Некрасова, 56, 58, 60,
- ул. Демьянова, 24, 35, 43-а, 45-а, 43-б, 45-б, 37, 39, 41-а,
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 48-54 (чётн.), 34, 56,
- ул. Кабакова 40-78 (чётн.), 21-41 (нечётн.), 53а,
- ул. Полюсная 9, 11, 13,
- 6-й пр-д, 21-41 (нечётн.), 28-46 (чётн.), 21а, 23а, 26б, 28б, 39а, 42а,
- 7-й пр-д, 17-39 (нечётн.), 20-54 (чётн.), 23а, 35а,
- 8-й пр-д, 22-54 (чётн.), 21-53 (нечётн.), 38а, 53а, 54а,
- 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12а, 22а, 36а, 38а,
- 10-й пр-д, 9-39 (нечётн.), 10-42 (чётн.), 15а, 24а, 28а, 39а,
- 11-й пр-д, 11-39 (нечётн.), 10-38 (чётн.), 12а, 13а, 17а, 30а, 32а, 33б, 35а,
- 12-й пр-д: 9-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.),
- пос. Михалково: ул. Косогорская,
- ул. Воронежская,
- ул. Российская,
- ул. Тверская,
- ул. Михалковская,
- ул. Волжская,
- ул. Самарская,
- ул. Невская,
- ул. Окская,
- ул. Балтийская,
- ул. Донская,
- ул. Смоленская,
- ул. Саратовская,
- 1-й Михалковский пр-д,
- 2-й Михалковский пр-д,
- 3-й Михалковский пр-д,
- 4-й Михалковский пр-д,
- 5-й Михалковский пр-д,
- пер. Колхозный.