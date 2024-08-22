В Плавске ревнивый мужчина убил друга на заправке: суд огласил приговор

В Плавске 36-летний житель Чернского район признан виновным в убийстве, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СК.

Судом установлено, что 30 апреля обвиняемый на автозаправочной станции приревновал 43-летнего знакомого к своей возлюбленной.

Мужчины поссорились, и обвиняемый несколько раз ударил оппонента ножом в голову, шею и туловище. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы.