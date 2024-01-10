Музей на станции Жданка в Тульской области временно закроется для посещения

Планировать визит в филиал Богородицкого дворца-музея не стоит с 16 января по 22 февраля.

В это время экспозиция музея на станции Жданка будет недоступна для посетителей в связи с проведением ремонта.

Напомним, экспозиции музея на станции «Жданка» в Богородицке более 10 лет. Он был открыт к 175-летию железных дорог России. Музей реконструированной станции Жданка является филиалом Богородицкого дворца-музея и парка.

В здании вокзала расположилась музейная экспозиция «Станция третьего министра», представляющая историю российских железных дорог, историю станции Жданка и роль трёх представителей рода графов Бобринских в этих историях. Экспозиционный зал условно разделён на две части. В одной находятся макет станции в год её открытия, модели паровозов и витрины с экспонатами из разных эпох. Вторую половину зала занимает импровизированный интерьер кабинета министра.