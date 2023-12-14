Туляков приглашают принять участие в новогоднем квесте

Фото ремесленного двора «Добродей»

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15 декабря туляки и гости города смогут принять участие в программе

«Вечерний „Добродей“».

В ремесленном дворе пройдет сразу несколько мероприятий. Гости не только насладятся красотой ремесленного двора, но и поиграют в квест «Хранители пяти оберегов». В этот вечер пройдет экскурсия с дополненной реальностью «Свет окна».

Кроме того, гости ремесленного двора посетят мастер-классы по обработке металла, работе с деревом, создадут сувенир своими руками, увидят экскурсии в Кустарном антимузее и по Резной улице.

Вход свободный. Начало мероприятий в 18:00. Подробности и расписание на сайте.