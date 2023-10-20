В трамвае на проспекте Ленина скончался 59-летний туляк

Фото Сергея Старикова

20 октября в трамвае № 14 скончался 59-летний мужчина. Труп был обнаружен в районе восьми утра. Трамвай стоит напротив просп. Ленина, 113.

Сейчас движение трамваев в сторону центра полностью остановлено, на месте происшествия работают полицейские, эксперты. Ожидают сотрудников регионального Cледственного комитета. По предварительной информации, движение трамваев будет восстановлено через час или два (актуально по состоянию на 9.31). Точное время окончания следственных действий на данный момент неизвестно.

Upd 10.17: Ситуацию прокомментировали в областном Минздраве: доезд скорой помощи составил 13 минут, пациент скончался до прибытия медиков.