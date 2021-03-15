Где в Туле отключат свет 16 марта: список адресов
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 12.00 света не будет по следующим адресам:
- ул. Оружейная, 24, 28-а, 30-а;
- пер. Танковый, 15−24 (чётн.), 15−23 (нечётн.);
- ул. Белкина, 27-б, 18, 31, 33, 35;
- ул. 9 Мая, 20, 24, 20 к. 2
- ул. Майская, 5, 9, 7, 3, 5-а
- ул. Болдина, 3-а, 1, 3, 5, 7, 8, 4, 2, 6, 113−141 (нечётн.), 110-а, 106-а, 114, 110, 108, 112, 104, 112-б, 94-а;
- ул. Демонстрации, 197-а;
- ул. Машинистов, 3, 5, 1, 12−36 (чётн.), 9−33 (нечётн.);
- ул. Костычева, 12 к. 1, 12 к. 2, 14, 8, 10, 16, 18;
- ул. Будённого, 85−93 (нечётн.), 118−134 (чётн.), 102, 104;
- ул. Некрасова, 22;
- ул. Демьянова, 9−19 (нечётн.), 9-а, 17-а, 19-а, 4;
- ул. Рогожинская, 23−33 (нечётн.), 22−44 (чётн.);
- п. Горелки: ул. Ключевая;
- Мясново: ул. Дружбы, 3, 5, 7; Парашютный пр-д, 9−15 (нечётн.), 2−16 (чётн.), 1-а-з, 3; ул. Тихмянова, 10, 12, 4, 6, 16, 2-ж, 9, 1-а, 1-б, 2-а-г; 16-й пр-д, 24, 27; 17-й пр-д, 29, 30, 28; 18-й пр-д, 66−92 (чётн.), 78-а, 45-б, 51-б, 51-а, 39−71 (нечётн.); 7-й Полюсный пр-д, 47, 49, 51; 5-й Полюсный пр-д, 28, 30-а, 32, 51, 33−47 (нечётн.);
- п. Михалково: пер. Колхозный, 1-а, 1-б, 2-а, 3-а, 5-а, 8-а, 9-а, 12-а, 14-а, 22-а, 153−19 (нечётн.); ул. Колхозная, 122−158 (чётн.), 101-а, 148-а, 81−115 (нечётн.), 99-а, 154-а, 91-а, 115-а; ул. Косогорская; 1-й-2-й-3-й-4-й 5-й Михалковские пр-ды; ул. Воронежская; ул. Тверская; ул. Саратовская; 12 ж/д Западнее д. Михалково; ул. Российская, 1, 2, 3; ул. Волжская; ул. Михалковская; ул. Невская; ул. Самарская; ул. Окская; ул. Балтийская; ул. Смоленская; ул. Донская;
С 10.00 до 15.00:
- Демидовская пл. 4−16 (чётн.), 13, 15
С 11.00 до 13.00:
- Маслово: ул. Ландышева, 18; ул. Васильковая; ул. Краинская, 27−48.
С 13.00 до 16.00:
- ул. Октябрьская, 77, 79 к. 1, 69, 49 (светодиодный экран), 81, 49-а; ул. М. Горького, 1, 4-а;
- п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 1−17, 35, 41; ул. Садовая, 1−31 (нечётн.), 2−54 (чётн.); ул. Мира, 1−71 (нечётн.), 4−60 (чётн.); ул. Металлургов, 56, 58; Рвовский пр-д; 1-й пр-зд Шмидта, 18, 6-а; д. Судаково; СНТ «Весна»; СНТ «Металлург-5»;
- ул. Декабристов, 111−125, 131−139 (нечётн.), 158, 164; пер. Докучаева, 1−6; пер. Комарова, 1−6; пер. Мусоргского, 1−13 (нечётн.), 2−16 (чётн.); пр. Вильямса, 1, 2.
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