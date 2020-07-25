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Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка

Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка

Музей Декоративно-прикладного и современного искусства открыл первую экспозицию для посетителей.

Домотканые платья, рушники, прялки, приглушенный желтый свет соседствуют с роскошными комодами, уникальной посудой, расписными подносами и настольными лампами. Новая выставка наглядно показывает контрасты деревенского быта крестьян и купцов Тулы XIX – начала XX веков. 

Выставка открылась в пятницу, в Музее Декоративно-прикладного и современного искусства на ул. Металлистов в доме № 12. Дом сам по себе – объект культурного наследия, в XVIII веке он принадлежал мещанам Егору и Ивану Сисиным. На первом этаже находились две лавки, на втором – жилые помещения. К дому была пристроена красильня. От Сисиных дом перешел к Сушкиным.

На первой экскурсии побывали журналисты. 

Музей расположился на двух этажах. На первом этаже – экспозиция регионального отделения Российского военно-исторического общества «Свидетели войны». На ней представлены картины тульских и московских художников, написанные в 1941-1942 годах.

На втором – выставка народно-прикладного искусства. Состоит она из трех блоков.

  • Первая часть повествует гостям о жизни тульских крестьян, их традиционные наряды и предметы быта и народного промысла. Также тут можно увидеть филимоновские игрушки и нежнейшее белевское кружево.

  • Дворянский быт представлен мануфактурными, фабричными вещами высокого технологического уровня, с большой составляющей авторского труда в основном столичного и европейского производства. Экспозиция рассказывает об эстетических предпочтениях владельцев тульских усадеб. Есть в экспозиции и уникальные образцы, например, печные изразцы из Витебска, они были обнаружены в доме купца Антонова на улице Мосина.

Обе экспозиции красочно иллюстрируют историю взаимоотношений двух слоев населения, различия их художественных традиций, а также акцентируют внимание на ценности народного искусства Тульского края и его неповторимой самобытности.

Третий блок выставки посвящен народным промыслам России. Это и роспись по металлу, и нижeтагильские и жестовские подносы, и золотая хохлома, и гжельский народный промысел, а так же кружево от известных центров кружевоплетения и вышивки. 

В планах музея – сотрудничество с современными деятелями искусства, и молодыми талантливыми туляками. Их работы станут основой для следующих выставок, например, арт-объектов современного концептуального искусства и многих других. Кроме этого в перспективе при музее появится ремесленная школа, где будут вестись занятия со школьниками и воспитанниками детских садов. Ребята смогут приобщиться к народным традициям.

Посетить музей могут все желающие. В нем соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требование. Каждые 2 часа проводят дезинфекцию, а экскурсии проводят с соблюдением социальной дистанции, по 5 человек.

 

Галерея
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 1
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 2
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 3
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 4
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 5
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 6
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 7
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 8
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 9
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 10
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 11
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 12
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 13
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 14
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 15
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 16
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 17
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 18
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 19
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 20
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 21
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 22
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 23
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 24
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 25
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 26
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 27
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 28
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 29
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 30
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 31
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 32
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 33
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 34
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 35
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 36
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 37
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 38
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 39
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 40
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 41
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 42
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 43
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 44
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 45
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 46
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 47
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 48
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 49
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 50
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 51
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 52
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 53
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 54
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 55
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 56
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 57
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 58
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 59
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 60
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 61
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 62
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 63
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 64
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 65
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 66
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 67
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 68
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 69
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 70
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 71
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 72
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 73
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 74
Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка, Фото: 75
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:03 +1
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