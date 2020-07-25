Как жили крестьяне и дворяне Тулы: в музейном квартале открылась первая выставка

Домотканые платья, рушники, прялки, приглушенный желтый свет соседствуют с роскошными комодами, уникальной посудой, расписными подносами и настольными лампами. Новая выставка наглядно показывает контрасты деревенского быта крестьян и купцов Тулы XIX – начала XX веков.

Выставка открылась в пятницу, в Музее Декоративно-прикладного и современного искусства на ул. Металлистов в доме № 12. Дом сам по себе – объект культурного наследия, в XVIII веке он принадлежал мещанам Егору и Ивану Сисиным. На первом этаже находились две лавки, на втором – жилые помещения. К дому была пристроена красильня. От Сисиных дом перешел к Сушкиным.

На первой экскурсии побывали журналисты.

Музей расположился на двух этажах. На первом этаже – экспозиция регионального отделения Российского военно-исторического общества «Свидетели войны». На ней представлены картины тульских и московских художников, написанные в 1941-1942 годах.

На втором – выставка народно-прикладного искусства. Состоит она из трех блоков.

Первая часть повествует гостям о жизни тульских крестьян, их традиционные наряды и предметы быта и народного промысла. Также тут можно увидеть филимоновские игрушки и нежнейшее белевское кружево.

Дворянский быт представлен мануфактурными, фабричными вещами высокого технологического уровня, с большой составляющей авторского труда в основном столичного и европейского производства. Экспозиция рассказывает об эстетических предпочтениях владельцев тульских усадеб. Есть в экспозиции и уникальные образцы, например, печные изразцы из Витебска, они были обнаружены в доме купца Антонова на улице Мосина.

Обе экспозиции красочно иллюстрируют историю взаимоотношений двух слоев населения, различия их художественных традиций, а также акцентируют внимание на ценности народного искусства Тульского края и его неповторимой самобытности.

Третий блок выставки посвящен народным промыслам России. Это и роспись по металлу, и нижeтагильские и жестовские подносы, и золотая хохлома, и гжельский народный промысел, а так же кружево от известных центров кружевоплетения и вышивки.

В планах музея – сотрудничество с современными деятелями искусства, и молодыми талантливыми туляками. Их работы станут основой для следующих выставок, например, арт-объектов современного концептуального искусства и многих других. Кроме этого в перспективе при музее появится ремесленная школа, где будут вестись занятия со школьниками и воспитанниками детских садов. Ребята смогут приобщиться к народным традициям.