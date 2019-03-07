Житель Тульской области до смерти избил знакомого в новогоднюю ночь

Плавским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ночь с 31 декабря на 1 января мужчина находился в одном из домов деревни Дикополье Тепло-Огаревского района, Он отмечал праздник со своим знакомым. Между собутыльниками произошёл конфликт, они начали оскорблять друг друга.

Затем обвиняемый нанес своему знакомому несколько ударов, а когда тот упал – добил ногами. От полученных травм несчастный скончался на месте. На время следствия мужчина находился под стражей, собранные доказательства полностью подтверждают его вину. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.