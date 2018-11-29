В новогоднюю ночь общественный транспорт в Туле будет ходить до 5.00

Фото из архива Myslo.

На прошедшем заседании оргкомитета по подготовке мероприятий в рамках проекта «Тула — Новогодняя столица России» обсудили организацию дорожного движения в областной столице в новогоднюю ночь.

Как сообщил заместитель главы администрации Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года на линию дополнительно выйдут 25 единиц общественного транспорта.

Алексей Крыгин - В связи с тем, что в этом году Тула получила титул новогодней столицы России, в город планируется прибытие большого количества туристов. Принято решение дополнительно выпустить на линию 8 трамваев по четырем маршрутам, 7 троллейбусов по четырем маршрутам и 10 автобусов по пяти маршрутам. Таким образом, в новогоднюю ночь транспортным сообщением будут обеспечены все территориальные округа. Плата за проезд будет осуществлять согласно действующим тарифам — 20 рублей.

В новогоднюю ночь в Туле общественный транспорт будет ходить до 5.00.

Для обеспечения безопасности на период проведения праздничных мероприятий на площади Ленина будет введен ряд ограничений для автомобилистов. В частности, с 18.00 31 декабря 2018 года до 4.00 1 января 2019 года будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади ул. Тургеневской. А с 21.00 31 декабря 2018 года до 0.30 1 января 2019 года на этом же участке будет запрещено движение всех видов транспортных средств.

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января 2019 года, планируется увеличение единиц транспорта на трамвайных маршрутах № 7, 9 и 12.

7 января во время проведения мероприятий по закрытию новогодней елки на главной площади города на ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская с 8.00 до 22.00 будет запрещена остановка и стоянка всех транспортных средств, а с 16.00 до 22.00 ограничено движение всех видов транспортных средств.