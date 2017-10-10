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В Тульской области стартовал антинаркотический месячник

В Тульской области стартовал антинаркотический месячник

Комплексная межведомственная антинаркотическая акция проходит в регионе уже в третий раз. В этом году месячник объявлен с 10 октября по 10 ноября.

Заместитель губернатора Тульской области Александр Сорокин отметил, что в прошлые годы акция показала эффективное взаимодействие всех органов власти региона, а также заинтересованность жителей в борьбе с распространением наркомании.

Он также сообщил, что по данным министерства здравоохранения Тульской области, на учете в наркодиспансерах региона состоят более 2 500 человек.

«Наша основная задача — донести до молодёжи и родителей опасность распространения наркомании. В рамках месячника запланировано проведение различных мероприятий — это творческие конкурсы, спортивные соревнования, родительские собрания, конференции, встречи со специалистами, демонстрации антинаркотических фильмов и роликов», — отметил Александр Сорокин.

Значительная роль в проведении акции отводится органам местного самоуправления. В каждом муниципальном образовании региона в период месячника планируются различные спортивные и культурные мероприятия.

Всего планируется провести более 3 тысяч профилактических мероприятий с охватом более 200 тысяч человек.

В период проведения месячника будет работать «горячая линия». В любое время суток, анонимно и бесплатно можно позвонить по телефону 8−800−450−71−00 и сообщить о фактах распространения, употребления или рекламы наркотиков, а также задать вопросы о лечении и реабилитации больных наркоманией.

Кроме того, в органах местного самоуправления и правоохранительных органах работают «телефоны доверия». В каждом муниципальном образовании можно оставить полезную информацию в ящиках для анонимных обращений. Вся информация в обязательном порядке будет проверена компетентными органами.

«Мы ставим перед собой цель — объединить усилия органов власти всех уровней, правоохранительных структур и общественности в борьбе с наркоманией», — подчеркнул заместитель губернатора.

Заместитель начальника Управления МВД России по Тульской области Роман Корсаков сообщил, что полицией запланировано проведение комплекса как оперативно-розыскных, так и просветительских мероприятий. Помимо единого телефона «горячей линии» антинаркотического месячника, в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» регионального УМВД России — (4872) 32−22−85.

Заместитель прокурора Тульской области Евгения Спасская сообщила, что в 2016 году и за истекший период 2017 года органами прокуратуры выявлено свыше 650 нарушений закона в этой сфере. По результатам проведенных проверок внесено 100 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 89 должностных лиц, в суды направлено 38 исковых заявлений, возбуждено и рассмотрено 15 административных. Объектами проверок стали учреждения здравоохранения и образования, аптечные пункты, в которых выявлены нарушения условий хранения и выдачи наркотических средств. Также проверки были проведены по фактам распространения информации, наносившей вред здоровью несовершеннолетних.

К уголовной ответственности за незаконное распространение и употребление наркотиков привлечены 380 человек, из них 8 — несовершеннолетние.

Меры наказания по этим преступлениям, как правило, предусматривают лишение свободы от 3 до 15 лет.

По словам заместителя прокурора области, в этом году органы прокуратуры также нацелены на проведение надзорных и профилактических мероприятий.

«Надеемся, что месячник послужит не только выявлению дополнительных источников распространения наркотических средств и лиц, совершивших преступления, но и будет иметь колоссальное профилактическое значение», — отметила Евгения Спасская.

На официальном сайте правительства Тульской области размещена информация о мероприятиях.

Желающие могут ознакомиться с графиком проведения мероприятий, проводимых в рамках месячника, узнать телефоны, по которым можно обратиться, получить иную информацию антинаркотической направленности.

сегодня, в 15:53 0
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