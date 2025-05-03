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Ветераны «Спартака» сыграют товарищеский матч против команды «Тульские»

Ветераны «Спартака» сыграют товарищеский матч против команды «Тульские»

Матч обещает подарить зрителям горячие эмоции.

Сегодня, 3 мая, в МСК «Тулица» (Санаторная, 3) состоятся праздничные мероприятия с участием знаменитых российских игроков и заслуженных мастеров спорта. Тулу посетят футболисты легендарного московского «Спартака» времен великой эпохи Олега Романцева. Ветераны сыграют товарищеский матч против местной любительской команды «Тульские».

Матч обещает подарить зрителям уникальные моменты и яркие впечатления. Бывший тренер столичного клуба Олег Романцев возглавил сборную звезд московских спартаковцев, куда вошли признанные мастера своего дела: Александр Филимонов, Дмитрий Ананко, Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун, Дмитрий Парфенов, Валерий Шмаров, Сергей Юран, Александр Мостовой, Рамиз Мамедов, Константин Головской, Сергей Шавло и многие другие.

Начало матча в 15.00. Вход свободный.

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