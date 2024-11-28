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Росгвардейцы попросили туляков не носить оружие в пьяном состоянии
Фото Росгвардии по Тульской области.

Росгвардейцы попросили туляков не носить оружие в пьяном состоянии

Жителям региона могут грозить штрафы и уголовная ответственность.

Сотрудники управления Росгвардии по Тульской области напоминают владельцам о правилах безопасного обращения с оружием.

В ведомстве отметили, что ношение лицом оружия в состоянии опьянения, в том числе на территории охотничьих угодий, является административным правонарушением со штрафом в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему. 

Согласно ч. 4.2 ст. 20.8 КоАП РФ невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечёт лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия. 

Причинение вреда посредством использования собственного оружия влечет в том числе уголовную ответственность, в связи с чем необходимо всегда помнить о правилах его хранения, ношения и использования.

 
 
 

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сегодня, в 15:16 +1
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