Где в Туле не будет электроэнергии 12 июля

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- пр-т Ленина, 137,
- ул. Бондаренко, 39,
- ул. Парижской Коммуны, 34-64 (чётн.), 29-57 (нечётн.), 61,
- ул. Грибоедова, 50-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.), 58-а,
- ул. Бабарыкина, 1-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Писемского, 14, 16,
- ул. Нормандии Неман, 2-18 (чётн.), 3-21 (нечётн.), 16-а,
- ул. Куренкова, 41-45 (нечётн.), 44-50 (чётн.),
- ул. К. Маркса, 86-154 (чётн.), 79-97, 103-147 (нечётн.),
- ул. Марата, 9, 11,
- ул. Кирова, 1-17 (нечётн.), 2,
- ул. Епифанская, 126,
- ул. Циолковского, 67-87 (нечётн.), 42-74 (чётн.), 60-а, 65-б,
- ул. Стальского, 1-17 (нечётн.), 12-30 (чётн.),
- ул. Шевченко, 43-63 (нечётн.), 60-68 (чётн.), 51-а, 58-а, 60-а, 60-б, 63-а,
- ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-д, 2,
- ул. Водоохранная, 37-40, 39-б, 39-в, 40-а,
- пос. Косая Гора: ул. Луговая, 1-13.