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Где в Туле не будет электроэнергии 12 июля

Где в Туле не будет электроэнергии 12 июля

«Тулгорэлектросети» информируют о запланированных отключениях.

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 137,
  • ул. Бондаренко, 39,
  • ул. Парижской Коммуны, 34-64 (чётн.), 29-57 (нечётн.), 61,
  • ул. Грибоедова, 50-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.), 58-а,
  • ул. Бабарыкина, 1-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Писемского, 14, 16,
  • ул. Нормандии Неман, 2-18 (чётн.), 3-21 (нечётн.), 16-а,
  • ул. Куренкова, 41-45 (нечётн.), 44-50 (чётн.),
  • ул. К. Маркса, 86-154 (чётн.), 79-97, 103-147 (нечётн.),
  • ул. Марата, 9, 11,
  • ул. Кирова, 1-17 (нечётн.), 2,
  • ул. Епифанская, 126,
  • ул. Циолковского, 67-87 (нечётн.), 42-74 (чётн.), 60-а, 65-б,
  • ул. Стальского, 1-17 (нечётн.), 12-30 (чётн.),
  • ул. Шевченко, 43-63 (нечётн.), 60-68 (чётн.), 51-а, 58-а, 60-а, 60-б, 63-а,
  • ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-д, 2,
  • ул. Водоохранная, 37-40, 39-б, 39-в, 40-а,
  • пос. Косая Гора: ул. Луговая, 1-13.

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