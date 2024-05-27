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Роспотребнадзор нагрянул в вейп-шоп на Зеленстрое
Фото из архива Myslo.

Роспотребнадзор нагрянул в вейп-шоп на Зеленстрое

В отношении предпринимателя возбуждено три дела.

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора пришли с инспекцией в магазине VapeShop по адресу: Тула, пр. Ленина, 127-а.

И нашли нарушения закона в части реализации никотинсодержащей продукции. «Электронки», жидкости для испарителей одноразового и многоразового использования продавались без маркировки. Таких санитарные врачи нашли 40 единиц. Не зарегистрированных в Государственной информационной системе — 193 единицы. Контрафакт находился в продаже в открытой выкладке, без перечня с указанием наименования товаров и их цены.

По факту выявленных нарушений в отношении предпринимателя возбудили три дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения в суде женщине придется заплатить штраф на общую сумму 35 тысяч рублей. Немаркированная продукция конфискована.

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