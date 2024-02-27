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В Тульской области в прошлом году выявили более 500 нарушений в сфере закупок
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области в прошлом году выявили более 500 нарушений в сфере закупок

Наложено административных взысканий на сумму более 1,5 млн рублей.

26 февраля состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Дюмина и министра по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области Александра Бибикова.

Алексей Дюмин отметил эффективность работы министерства, широкий спектр рассматриваемых вопросов и тот факт, что объединение нескольких контрольных полномочий в едином органе доказало свою результативность.

Александр Бибиков доложил об итогах работы за минувший год.

60 проверками охвачено закупок на сумму более 6,3 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд рублей по национальным проектам. Выявлено более 500 различных нарушений, наложено административных взысканий на сумму более 1,5 млн рублей.

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В органах государственного и муниципального управления проведены 32 комплексные антикоррупционные проверки по выявлению конфликта интересов, создания необоснованных преференций и иных коррупционных нарушений. В ряде случаев нарушения носили серьезный характер, и информация о них была направлена в правоохранительные органы.

Министерство проанализировало более 10 тысяч справок о доходах и расходах. Благодаря профилактической работе объем нарушений снизился на 20%.

При этом, по словам Александра Бибикова, Тульская область — один из передовых регионов, где обеспечена автоматизация процессов как декларирования, так и анализа сведений. В этом году планируется часть процессов по декларированию совместить с возможностями портала Госуслуг и обеспечить подписание части документов в электронном виде.

В минувшем году был реализован пилотный проект по использованию информационных ресурсов в сфере закупок Казначейства России, который был позитивно оценен на федеральном уровне и рекомендован для тиражирования в другие субъекты.

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Кроме этого, совместно с региональным министерством по информатизации активно продолжается перевод ряда процессов в электронный вид и внедрение системы работы с большими данными для значительного повышения результативности контрольных и антикоррупционных процедур.

Александр Бибиков отметил, что в рамках исполнения поручений губернатора министерство в прошлом году оценивало эффективность работы отдельных институтов развития, анализировало порядок выделения и использования грантов, оказания учреждениями платных услуг жителям, содержания объектов благоустройства по целевым программам и др.

— Министерство проводит большую работу. При этом важно концентрироваться не только на выявлении, но и на профилактике недостатков. Особое внимание необходимо уделить муниципалитетам, где сохраняются системные недоработки, — подчеркнул губернатор.

Алексей Дюмин поручил Александру Бибикову усилить оказание помощи профильным подразделениям муниципалитетов, а также отметил, что проблемные вопросы и нарушения, выявляемые в муниципальных образованиях, будут рассмотрены в рамках отдельного совещания с участием счетной палаты Тульской области и министерства по контролю.

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