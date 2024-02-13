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Тульский суд отправил в СИЗО водителя каршеринга, из-за которого погиб 20-летний парень

Тульский суд отправил в СИЗО водителя каршеринга, из-за которого погиб 20-летний парень

В ДТП пострадали ещё трое пассажиров легковушки. Сам виновник аварии не получил даже царапины.

Центральный районный суд Тулы отправил под стражу виновника смертельного ДТП, которое произошло в ночь на 11 февраля на Зеленстрое. Примерно в 1.40 21-летний пьяный молодой человек, находясь за рулём каршерингового Volkswagen Polo, двигался по проспекту Ленина. 

В салоне находились пять пассажиров. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности. Возле дома № 129 водитель превысил скорость, потерял управление и врезался в столб. 20-летний пассажир легковушки погиб на месте, ещё трое получили различные травмы.

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