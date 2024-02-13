Погода в Туле 13 февраля: снег с дождём и до +3 градусов

Фото из архива Myslo

Во вторник в регионе будет облачно. Ночью и днём снег с дождем (до 4 мм за сутки), на дорогах гололедица.

Ветер восточный, от 3 до 11 метров в секунду. Температура ночью и днём — от -4 до +3. Атмосферное давление — 740-745 мм рт. ст.