Ночью в Туле пьяный водитель каршеринга врезался в столб: один человек погиб

Еще три человека госпитализированы.

ДТП произошло сегодня ночью в 01:50. на пр-т Ленина, около д. 112.

По предварительной информации мужчина 21-летний водитель Volkswagen, будучи нетрезвым, не справился с управлением, машину занесло, и она боком врезалась в столб.

В результате ДТП 20-летний пассажир погиб на месте происшествия, он скончался до прибытия медиков.

Три пассажира госпитализированы: одна девушка – в коме, вторя – с ушибами, закрытой черепно-мозговой и тупой травмой живота, мужчина получил закрытый перелом правого предплечья.

Водителю же медицинская помощь не потребовалась.