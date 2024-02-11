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Ночью в Туле пьяный водитель каршеринга врезался в столб: один человек погиб

Ночью в Туле пьяный водитель каршеринга врезался в столб: один человек погиб

Еще три человека госпитализированы.

ДТП произошло сегодня ночью в 01:50. на пр-т Ленина, около д. 112.

По предварительной информации мужчина 21-летний водитель Volkswagen, будучи нетрезвым, не справился с управлением, машину занесло, и она боком врезалась в столб.

В результате ДТП 20-летний пассажир погиб на месте происшествия, он скончался до прибытия медиков.

Три пассажира госпитализированы: одна девушка – в коме, вторя – с ушибами, закрытой черепно-мозговой и тупой травмой живота, мужчина получил закрытый перелом правого предплечья.

Водителю же медицинская помощь не потребовалась.

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