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Вступил в силу закон о кратном росте штрафов за неявку в военкомат по повестке
Фото freepik.com

Вступил в силу закон о кратном росте штрафов за неявку в военкомат по повестке

С 1 октября в России усилилась ответственность за правонарушения в области воинского учета.

Закон о штрафах до 30 тыс. рублей за неявку в военкомат по повестке был подписан российским лидером Владимиром Путиным 31 июля. Ранее не пришедших по повестке могли оштрафовать максимум на три тысячи рублей.

При этом за многократную неявку по повестке в отношении призывника могут открыть уголовное дело. 

С 3 до 25 тысяч рублей выросли штрафы за уклонение от медицинского обследования. 

Если гражданин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, образования, должности, места жительства, то предусмотрены санкции до 5 тысяч рублей.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что штрафы грозят только тем, кто с 1 октября после получения бумажной повестки не явится в военкомат.

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Автор:
сегодня, в 16:10 −10
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