Вступил в силу закон о кратном росте штрафов за неявку в военкомат по повестке

Закон о штрафах до 30 тыс. рублей за неявку в военкомат по повестке был подписан российским лидером Владимиром Путиным 31 июля. Ранее не пришедших по повестке могли оштрафовать максимум на три тысячи рублей.
При этом за многократную неявку по повестке в отношении призывника могут открыть уголовное дело.
С 3 до 25 тысяч рублей выросли штрафы за уклонение от медицинского обследования.
Если гражданин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, образования, должности, места жительства, то предусмотрены санкции до 5 тысяч рублей.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что штрафы грозят только тем, кто с 1 октября после получения бумажной повестки не явится в военкомат.