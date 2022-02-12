Тулячка украла из магазина парик

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» с заявлением обратилась 51-летняя тулячка. Она сообщила, что из ее магазина на проспекте Ленина украли женский парик.

- В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась нигде не работающая и ранее судимая местная жительница 2001 года рождения. Спустя некоторое время она была задержана и доставлена в дежурную часть отдела полиции. От нее получены признательные показания. Похищенное изъято, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.