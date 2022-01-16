В Тульской области погиб мировой судья

Вчера, 15 января, в результате несчастного случая скончался мировой судья судебного участка № 18 Ефремовского судебного района Павел Николаев. Ему было 32 года.

Постановлением Тульской областной Думы 6-го созыва от 28 февраля 2019 года Павел Николаев был назначен мировым судьей на трехлетний срок полномочий. В судебную систему он пришел из органов прокуратуры Тульской области, имея опыт в юридической сфере, и проработал мировым судьей почти три года, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области.