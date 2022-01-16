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В Тульской области погиб мировой судья

В Тульской области погиб мировой судья

Трагедия произошла 15 января.

Вчера, 15 января, в результате несчастного случая скончался мировой судья судебного участка № 18 Ефремовского судебного района Павел Николаев. Ему было 32 года.

Постановлением Тульской областной Думы 6-го созыва от 28 февраля 2019 года Павел Николаев был назначен мировым судьей на трехлетний срок полномочий. В судебную систему он пришел из органов прокуратуры Тульской области, имея опыт в юридической сфере, и проработал мировым судьей почти три года, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области. 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 19:20 −3
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