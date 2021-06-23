«Народный бюджет»: миллионы – на развитие

Правительство области выделит на финансирование самой популярной инфраструктурной программы более 800 миллионов рублей! Кроме этого, вводятся новые, более выгодные условия материального участия жителей – суммы их взноса будут значительно ниже. Эти и другие особенности нового сезона проекта «Народный бюджет» помогут сделать много добрых, хороших дел и реализовать планы, еще недавно казавшиеся несбыточной мечтой.

17 июня в Тульской области стартовал прием заявок в «Народный бюджет» на 2022 год. Подать их можно до 17 августа.

В сентябре состоится голосование за инициативные проекты, победителей определят в октябре.

Что уже сделано за время работы проекта «Народный бюджет»:

реализовано более 4800 идей жителей,

общая сумма всех проектов – более 5 млрд руб. (из бюджета региона – 3,5 млрд руб., из бюджета муниципальных образований – 798 млн руб., софинансирование населения и спонсоров – 707 млн руб.),

отдано 2 млн голосов,

собрано 681 тыс. подписей.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев отметил:

Николай Воробьев – Программа «Народный бюджет» работает на развитие региона. В нем участвуют с желанием, с большой инициативой и с уверенностью, что задуманное станет реальностью. С первых лет реализации «Народного бюджета» депутаты вместе с жителями участвуют в контроле и приемке ремонтных и строительных работ, добиваются их качества от подрядчиков, следят за сроками выполнения каждого этапа. В рамках формирования Программы развития региона «Единая Россия», откликнувшись на многочисленные просьбы жителей, выступила перед губернатором с предложением снизить долю софинансирования граждан для участия в проекте. И эта инициатива получила поддержку главы региона.

Уполномоченный представитель губернатора Тульской области по работе с муниципалитетами Надежда Школкина отметила:

Надежда Школкина – «Народный бюджет» в Тульской области – зарекомендовавший себя, востребованный людьми проект. Он помогает решить самые разные проблемы локального масштаба – то есть помочь людям улучшить жизнь в родном городе, поселке, дворе. Это то, что реально работает на развитие территорий. Все процессы обновления благодаря уникальным механизмам «Народного бюджета» проходят с участием жителей. Инициативность людей – самое важное. Именно опираясь на мнения активных граждан, мы вместе создаем Программу развития региона, направленную на повышение качества жизни в Тульской области. И процессы народного бюджетирования – один из инструментов сделать жизнь вокруг лучше.

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба:

Виктор Дзюба – «Народный бюджет» – это инструмент для связи власти и общества. Люди должны сказать, в чем они нуждаются в первую очередь, и зачастую они делают это лучше, чем чиновники. В Тульской области немало ярких примеров успешной реализации программы «Народный бюджет». А после введения более выгодных условий финансового участия жителей программа станет еще более народной, доступной и эффективной.

Староста деревни Шеметово Ясногорского района Павел Кузьмичев рассказал:

Павел Кузьмичев – Благодаря «Народному бюджету» удалось решить жизненно важный вопрос – дорожный. Участвовали в проекте в 2018 и в 2019 годах, в результате отсыпали щебнем дорогу по улице Полевой и сделали проезд через два пруда – раньше в половодье этот участок затапливало и деревня оказывалась отрезанной. В планах на будущее – сделать на полянке детскую спортплощадку, хотелось бы отремонтировать еще две дороги. Встречусь с земляками, поговорим, решим вместе, что на данный момент важнее.

Поделилась хорошей новостью жительница Тулы, старшая по дому, расположенному по адресу Гарнизонный проезд, 1, корп. 3, Елена Даньшина: