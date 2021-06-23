«Народный бюджет»: миллионы – на развитие
Беспрецедентные объемы денежных средств наполнят общерегиональную «копилку» проекта «Народный бюджет» в 2022-2023 годах.
Правительство области выделит на финансирование самой популярной инфраструктурной программы более 800 миллионов рублей! Кроме этого, вводятся новые, более выгодные условия материального участия жителей – суммы их взноса будут значительно ниже. Эти и другие особенности нового сезона проекта «Народный бюджет» помогут сделать много добрых, хороших дел и реализовать планы, еще недавно казавшиеся несбыточной мечтой.
17 июня в Тульской области стартовал прием заявок в «Народный бюджет» на 2022 год. Подать их можно до 17 августа.
В сентябре состоится голосование за инициативные проекты, победителей определят в октябре.
Что уже сделано за время работы проекта «Народный бюджет»:
- реализовано более 4800 идей жителей,
- общая сумма всех проектов – более 5 млрд руб. (из бюджета региона – 3,5 млрд руб., из бюджета муниципальных образований – 798 млн руб., софинансирование населения и спонсоров – 707 млн руб.),
- отдано 2 млн голосов,
- собрано 681 тыс. подписей.
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев отметил:
Николай Воробьев
– Программа «Народный бюджет» работает на развитие региона. В нем участвуют с желанием, с большой инициативой и с уверенностью, что задуманное станет реальностью. С первых лет реализации «Народного бюджета» депутаты вместе с жителями участвуют в контроле и приемке ремонтных и строительных работ, добиваются их качества от подрядчиков, следят за сроками выполнения каждого этапа. В рамках формирования Программы развития региона «Единая Россия», откликнувшись на многочисленные просьбы жителей, выступила перед губернатором с предложением снизить долю софинансирования граждан для участия в проекте. И эта инициатива получила поддержку главы региона.
Уполномоченный представитель губернатора Тульской области по работе с муниципалитетами Надежда Школкина отметила:
Надежда Школкина
– «Народный бюджет» в Тульской области – зарекомендовавший себя, востребованный людьми проект. Он помогает решить самые разные проблемы локального масштаба – то есть помочь людям улучшить жизнь в родном городе, поселке, дворе. Это то, что реально работает на развитие территорий. Все процессы обновления благодаря уникальным механизмам «Народного бюджета» проходят с участием жителей. Инициативность людей – самое важное. Именно опираясь на мнения активных граждан, мы вместе создаем Программу развития региона, направленную на повышение качества жизни в Тульской области. И процессы народного бюджетирования – один из инструментов сделать жизнь вокруг лучше.
Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба:
Виктор Дзюба
– «Народный бюджет» – это инструмент для связи власти и общества. Люди должны сказать, в чем они нуждаются в первую очередь, и зачастую они делают это лучше, чем чиновники. В Тульской области немало ярких примеров успешной реализации программы «Народный бюджет». А после введения более выгодных условий финансового участия жителей программа станет еще более народной, доступной и эффективной.
Староста деревни Шеметово Ясногорского района Павел Кузьмичев рассказал:
Павел Кузьмичев
– Благодаря «Народному бюджету» удалось решить жизненно важный вопрос – дорожный. Участвовали в проекте в 2018 и в 2019 годах, в результате отсыпали щебнем дорогу по улице Полевой и сделали проезд через два пруда – раньше в половодье этот участок затапливало и деревня оказывалась отрезанной. В планах на будущее – сделать на полянке детскую спортплощадку, хотелось бы отремонтировать еще две дороги. Встречусь с земляками, поговорим, решим вместе, что на данный момент важнее.
Поделилась хорошей новостью жительница Тулы, старшая по дому, расположенному по адресу Гарнизонный проезд, 1, корп. 3, Елена Даньшина:
Елена Даньшина
– Наша «девятиэтажка» преобразилась как раз с помощью проекта «Народный бюджет». В 2017 году удалось заменить кровлю и водопровод, а пару лет назад благодаря самой народной программе покрасили фасад здания. Мои соседи с удовольствием поддержали идею участвовать в проекте, ведь он реально меняет жизнь к лучшему, помогает решить вопросы коммунальной сферы, благоустройства. Это очень здорово, когда люди сами решают, что требуется обновить, и получают поддержку своей инициативы.