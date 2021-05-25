В Тульской области археологи нашли остатки неизвестного древнерусского города XII века

«Заселение территории Куликова поля в XVI веке связано с поэтапным продвижением границ Московского государства в южном направлении. После возведения в начале XVI века мощной каменной крепости Тулы началось масштабное освоение южного рубежа государства. В середине века были заложены города-крепости Дедилов, Крапивна, Венев, Михайлов. Следующий этап южной экспансии связан с построением на Куликовом поле города-крепости Епифань», — говорится в сообщении пресс-службы музея-заповедника.

В Епифани продолжаются археологические работы, направленные на изучение территории исторического центра поселка (бывшего уездного города и города-крепости), культурных слоев поселка XVI — XVIII веков, их мощности и структуры. Это первые подобные научные исследования.

В центральной части поселка археологи заложили три шурфа. Два из них — на территории епифанского острога XVII века.

Первый шурф площадью 16 квадратных метров был заложен в центральной части острога. Мощность культурного слоя здесь составила до 0,5 метров. Верхняя часть грунта перемешана в ходе планировочных работ XIX века. В нижней части сохранились слои XVII века и эпохи Древней Руси.

Второй пробный раскоп был заложен у края площадки епифанского острога. Ученым не удалось выявить в нем следы укреплений, но здесь был зафиксирован слой древнерусского времени.

Третий шурф археологи выкопали на соседнем к острогу мысу. Они наткнулись на остатки древних укреплений. Возможно, это следы раннего епифанского острога.

Ученые предполагают, что остатки обнаруженных укреплений крепости ранее неизвестного древнерусского города могут быть датированы XII веком. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник музея-заповедника Кирилл Фомин.

«Мы обнаружили остатки остатки фундамента крепости. Если охарактеризовать современными словами, то это транши ленточного фундамента. Также нашли очень характерный для этого периода венчик керамического сосуда, который говорит нам о существовании укреплений XII века, здесь располагался какой-то пока неизвестный истории древнерусский город с укреплениями. Какая форма этих укреплений, мы пока сказать не можем, в виду того, что исследования проведены пока на небольшой территории», — сказал Фомин.

Он отметил, что на месте обнаружения остатков города в ближайшее время планируется провести масштабные исследования.

История Епифани и ее археологическое изучение

Епифань была основана двоюродным племянником царя Ивана Грозного князем Иваном Федоровичем Мстиславским в 1566/67 годах. Город с самого начала стал базой для организации сторожевой службы в Диком поле. В 90-е годы XVI века в Епифани строится новый, более мощный в фортификационном отношении дубовый острог. В 1609 году набег степняков сильно разорил Епифанский уезд. В 1613 году в Епифани некоторое время пребывал отряд атамана Ивана Заруцкого и царицы Марины Мнишек. В 1618 году наряду с другими южными уездами Епифанский уезд был разгромлен запорожскими казаками гетмана Петра Сагайдачного. В 30-е годы XVII века были произведены ремонты епифанского острога.

В начале XVIII века Епифань стала центром строительства Иван-Озерецкого канала, который по мысли Петра I должен был возродить восточную торговлю в России. Однако с поворотом внешней политики Петра I на запад, строительство Иван-Озерецкого канала прекратилось. Тем не менее, в XVIII веке Епифань становится торговым, купеческим городом.

Археологические исследования на территории Куликова поля затронули и округу города (ныне поселка) Епифань. Разведочными исследованиями была выявлена часть казачьих слобод. В первой половине 90-х годов XX века на одном из этих памятников проводились археологические раскопки. На территории самого города Епифань два года назад были проведены первые археологические исследования, связанные с намечающимся строительством.