За сутки на пожарах в Туле пострадали три человека, ещё 19 – спасены

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Понедельник выдался жарким для сотрудников противопожарной службы тульского ГУ МЧС – за сутки в многоэтажках областного центра произошли три серьёзных пожара.

Возгорания случились в домах на улицах Седова, Маршала Жукова и Малые Гончары. Причины пожаров устанавливаются. Звеньями газодымозащитной службы было спасено 19 человек, в том числе восьмимесячная девочка. Пострадали три человека.