Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
За сутки на пожарах в Туле пострадали три человека, ещё 19 – спасены
Среди спасённых жильцов – восьмимесячная девочка.
Понедельник выдался жарким для сотрудников противопожарной службы тульского ГУ МЧС – за сутки в многоэтажках областного центра произошли три серьёзных пожара.
Возгорания случились в домах на улицах Седова, Маршала Жукова и Малые Гончары. Причины пожаров устанавливаются. Звеньями газодымозащитной службы было спасено 19 человек, в том числе восьмимесячная девочка. Пострадали три человека.
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