новости
новости
Регистрация
За сутки на пожарах в Туле пострадали три человека, ещё 19 – спасены
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

За сутки на пожарах в Туле пострадали три человека, ещё 19 – спасены

Среди спасённых жильцов – восьмимесячная девочка.

Понедельник выдался жарким для сотрудников противопожарной службы тульского ГУ МЧС – за сутки в многоэтажках областного центра произошли три серьёзных пожара.

Возгорания случились в домах на улицах Седова, Маршала Жукова и Малые Гончары. Причины пожаров устанавливаются. Звеньями газодымозащитной службы было спасено 19 человек, в том числе восьмимесячная девочка. Пострадали три человека.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:32 +5
Другие статьи по темам
Событие
пожарывозгоранияпроисшествияспасли на пожареГУ МЧС России по Тульской области
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет света 22 сентября
Где в Туле не будет света 22 сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.