Где в Туле не будет света 22 сентября
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Советская, 6,
- ул. Коминтерна, 4, 6, 11, 1,
- ул. М. Горького, 12,
- ул. Металлургов, 98, 100, 102, 102-а, 104,
- ул. 2-я Песчаная, 12,
- ул. Демьянова, 41, 43, 45,
- ул. Некрасова, 62,
- пер. Городской, 64, 41, 21, 54,
- ул. Овражная, 17,
- ул. Рязанская, 44-б,
- Мясново: ул. Чмутова, 156-а, 158-б, 156-г, 130-156 (чётн.), 160,
- ул. Моторная, 48-64 (чётн.),
- 2-й пр-д, 2-х,
- 4-й пр-д, 1-13 (нечётн.), 1-а-е, 2-а-е, 2-20 (чётн.), 20-а, 12-а,
- ул. Кабакова, 35, 36, 32-в, 32-б,
- п. Ново-Скуратово, 88-99, 105-113, 59, 60, 105-б.
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