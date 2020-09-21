новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будет света 22 сентября

Где в Туле не будет света 22 сентября

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Советская, 6,
  • ул. Коминтерна, 4, 6, 11, 1,
  • ул. М. Горького, 12,
  • ул. Металлургов, 98, 100, 102, 102-а, 104,
  • ул. 2-я Песчаная, 12,
  • ул. Демьянова, 41, 43, 45,
  • ул. Некрасова, 62,
  • пер. Городской, 64, 41, 21, 54,
  • ул. Овражная, 17,
  • ул. Рязанская, 44-б,
  • Мясново: ул. Чмутова, 156-а, 158-б, 156-г, 130-156 (чётн.), 160,
  • ул. Моторная, 48-64 (чётн.),
  • 2-й пр-д, 2-х,
  • 4-й пр-д, 1-13 (нечётн.), 1-а-е, 2-а-е, 2-20 (чётн.), 20-а, 12-а,
  • ул. Кабакова, 35, 36, 32-в, 32-б,
  • п. Ново-Скуратово, 88-99, 105-113, 59, 60, 105-б.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:45 +1
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат светотключение электроэнергииплановые отключения электричестваотключение света
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За сутки на пожарах в Туле пострадали три человека, ещё 19 – спасены
За сутки на пожарах в Туле пострадали три человека, ещё 19 – спасены
В Туле неизвестный залил салон дорогой иномарки машинным маслом и фекалиями
В Туле неизвестный залил салон дорогой иномарки машинным маслом и фекалиями
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.