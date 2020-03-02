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В Туле племянник украл у пенсионера телевизор
Image by mohamed Hassan from Pixabay

В Туле племянник украл у пенсионера телевизор

Подозреваемый задержан и во всем сознался.

Недавно в дежурную часть городского УМВД обратился пожилой мужчина. Туляк заявил, что из его дома в Пролетарском округе пропал телевизор. Вскоре по подозрению в преступлении был задержан ранее судимый 44-летний племянник пенсионера.

«Как выяснили стражи порядка, злоумышленник совершил кражу, воспользовался отсутствием пенсионера дома. Подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть полиции для выяснения обстоятельств», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В настоящее время мужчина сознался в содеянном. В полиции по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.
 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:23 +4
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