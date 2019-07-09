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В Туле цыгане-гастролеры задержаны с крупной партией наркотиков
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Туле цыгане-гастролеры задержаны с крупной партией наркотиков

Семейная пара из Московской области оставляла «закладки» на территории Тульской области.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области совместно с сотрудниками Госавтоинспекции задержали семейную пару – 33-летнего мужчину и ранее судимую 31-летнюю женщину. Оба являются представителями цыганского этноса, зарегистрированы в  Самаре, а фактически проживают в Московской области. Они подозреваются в причастности к незаконному обороту наркотиков на территории Тулы и области.

Подозреваемые были задержаны с крупной партией наркотиков на въезде в Тулу.

В ходе личного досмотра у женщины было изъято 29 свертков из фольги с наркотическим средством метадон. По предварительной информации, масса изъятых наркотиков составила около 20 г. Как пояснила женщина, в свертках находился наркотик, подготовленный для «закладок».

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:28 +3
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