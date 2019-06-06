Более 13 тысяч билетов на проезд туляки обменяли на пригласительные в кино и концерты

В акции приняли участи более 300 человек.

С 18 марта по 31 мая при поддержке администрации Тулы культурный центр «Типография» проводил акцию для пассажиров муниципального транспорта.

Для участия в акции тулякам необходимо было собрать 20 билетов общественного транспорта МКП «Тулгорэлектротранс», принести их в «Типографию» (ул. Ф. Энгельса 70а) и обменять на билет в кино или на другое культурное мероприятие (концерт, мастер-класс, лекцию).

Инициатор акции Даниил Бессонов отметил, что всего в акции приняли участие более 300 человек – в «Типографию» горожане принесли около 13 тысяч билетов.

Большая часть участников выбрала билеты на просмотр фильма, также востребованными оказались концерты и стендап-выступления.

В настоящее время рассматривается вопрос о повторном запуске акции, сообщает пресс-служба администрации Тулы.